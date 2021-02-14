رئيس تويتر والمغنى جاى زى يطلقان صندوق لبيتكوين للتنمية فى أفريقيا والهند

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر Jack Dorsey جاك دوروسي ومغنى الراب العالمى Jay-Z جاى زى عن إنشاء صندوق خاص للعملة المشفرة بيتكوين Bitcoin سيركز على تبني مشروعات في الهند وإفريقيا، بالإضافة إلى التمهيد للعملة لتكون فيما بعد عملة الإنترنت.





وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن دوروسي و زى سيقومان باستثمار 500 بيتكوين أى يعادل مبلغ 24 مليون دولار فى صندوق للهبات يسمى ب ₿trust .









وسيركز الصندوق الخاص ببيتكوين بإنشاء عدد من المشروعات الخيرية والاستثمارات فى أفريقيا والهند ، فى الوقت الذى تخطط فيه الحكومة الهندية لتطبيق حظر على بيتكوين خلال الأشهر القادمة.





وعلى الرغم من ذلك تعتبر القارة الأفريقية من القارات التى تشهد طفرة في استخدام العملات المشفرة ، حيث تأتي نيجيريا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في حجم تداول البيتكوين على مدى السنوات الخمس الماضية.





وتأتى فكرة إنشاء صندوق البيتكوين بعدما قال المدير المالي لشركة Twitter تويتر الأسبوع الماضي نيد سيجال ، إن منصة التواصل الاجتماعي تبحث في دفع رواتب موظفيها بعملة بيتكوين المشفرة.





وكانت وافقت السلطات الكندية على إنشاء أول صندوق تداول في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين ، ليكون صندوق التداول الأول فى العالم للعملات المشفرة والذى سيسعى لفرصة زيادة رأس المال بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.



