تويتر تختبر ميزة جديدة للتسوق عبر التغريدات

وبحسب ما ذكره موقع "androidcentral"، يضيف تنسيق بطاقة "تويتر" الجديد الملائم للتسوق، زرا كبيرا يدعى "Shop"، ضمن التغريدات التي تتضمن روابط لصفحات منتجات التجارة الإلكترونية.

ومن المفترض أن يسهل التنسيق الجديد على منشئي المحتوي على موقع التدوينات العالمي، مشاركة روابط المنتجات، وتفاصيل المنتج مباشرة في التغريدة نفسها، بما في ذلك اسم المنتج واسم المتجر وتسعير المنتج.

ووفقا لموقع "techcrunch" التقني، رصدت الميزة التجريبية الجديدة بواسطة "مات نافار"ا، الذي نشر تغريدة تتضمن لقطات شاشة لميزة التسوق الجديدة، وأوضح أن الميزة قادمة لمستخدمي التطبيق على نظام التشغيل أندرويد.

وتعمل شركة "تويتر" على تغيير منصتها لتصبح منصة متخصصة لصناع المحتوى، حيث كشفت خلال الشهر الماضي، عن ختطها لتوفير ميزة اشتراك جديدة تسمى "Super Follow".

وستسمح ميزة "Super Follow"، لمستخدمي "تويتر" بالاشتراك في منشئي المحتوى على النظام الأساسي مقابل رسوم شهرية وإلغاء تأمين الامتيازات الخاصة بالمشتركين فقط مثل الوصول إلى المجتمع والمحتوى الحصري والنشرات الإخبارية والصفقات وشارة الداعم.

Twitter is experimenting with new shopping features 🛍



A NEW Twitter Card being tested for tweets containing links to product pages on a shop's website



New-style Twitter Shopping Card shows

- Product name

- Shop name

- Product price

- 'Shop' button



