تويتر تعلن عن ميزتين جديدتين قادمتين لمنصتها

كشفت شركة تويتر Twitter ، عن ميزتين جديدتين قادمتين لمنصتها، الأولى هي أول ميزة مميزة للشركة تسمى Super Follows، والأخرى هي ميزة المجتمعات.





تويتر فرض رسوم على متابعيهم للوصول إلى المحتوى الإضافى الخاص، مقابل مبلغ شهري محدد. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتيح ميزة الدفع الجديدة Super Follows، للمستخدمين عبر منصةفرض رسوم على متابعيهم للوصول إلى المحتوى الإضافى الخاص، مقابل مبلغ شهري محدد.









وسيتمكن المتابعون المتميزون، من مشاهدة المحتوى الحصري الإضافي "تغريدات إضافية"، والحصول على نشرة إخبارية للمشتركين فقط، وصفقات وخصومات على منتجاتك أو الوصول إلى مجموعة مجتمعية، أو شارة دعم خاصة والمزيد.









وتشبه هذه الميزة خيارات عضوية منصة Patreon، وموقع يوتيوب YouTube، والتي تسمح للمستخدمين بالكسب مباشرة من متابعيهم، وسيسمح لتويتر بأخذ جزء من هذه الأرباح، حيث سيتقاضى المستخدم 4.99 دولارات شهريا مقابل سلسلة من الامتيازات.





وقد أعلنت تويتر أيضا عن ميزة أخرى تسمى المجتمعات Communities، والتي تشبه مجموعات فيسبوك، حيث سيتمكن مستخدمو موقع التغريدات العالمي، من إنشاء مجموعات والانضمام إليها حول اهتمامات محددة، مما يسمح لهم بمشاهدة تغريدات الآخرين التي تركز على نفس دائرة الاهتمام.



