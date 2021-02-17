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تكنولوجيا

رسميا.. تويتر تطرح ميزة الرسائل الصوتية المباشرة بهذه الدولة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:22 م
تويتر
تويتر
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شيماء عبد المنعم
بدأت شركة تويتر Twitter، رسميا في طرح ميزة الرسائل الصوتية عبر الرسائل المباشرة DM داخل التطبيق في الهند، والتي بدأت الشركة باختبارها في شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "india today"، تتيح ميزة تويتر الجديدة لمستخدميها إمكانية إرسال الرسائل الصوتية المسجلة مباشرة من خلال الضغط بشكل مطول على أيقونة التسجيل الصوتى الجديدة، ثم تركها لإرسال التسجيل عند الانتهاء من الحديث، فيما يمكن للمستقبل الاستماع للرسالة الصوتية بالنقر على أيقونة التشغيل.


وصرحت الشركة المالكة لموقع التدوينات العالمي، أنها ستبدأ تدريجيا في طرح ميزة الرسائل الصوتية فى الرسائل المباشرة DM داخل التطبيق في دول محددة تدريجيا.

وسيتم طرح ميزة تويتر الجديدة، اختياريا لمستخدمي الموقع في الهند والبرازيل واليابان، ومع ذلك أشارت عملاقة التقنية إلى أن الميزة فى مرحلة الاختبار ولن يتم طرحها إلى جميع المستخدمين في الوقت الحالي، وستكون البرازيل أول دولة يتم تضمينها في هذا الاختبار.

وعلى غرار التغريدات الصوتية، تم تصميم الرسائل الصوتية المباشرة كميزة تسجيل مضمنة، وليس من الواضح ما إذا كانت ميزة الرسائل DM الصوتية لها حد معين مثل التغريدات الصوتية.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة بالذهاب إلى صندوق البريد الوارد DM على تطبيق تويتر بهواتف آيفون، والتحقق من وجود رمز التسجيل على شكل أيقونة الميكرفون بجوار رمز الإرسال، ومحاولة إرسال رسالة صوتية.
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