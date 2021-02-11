حتى ولو ترشح للرئاسة مرة أخرى.. ترامب لن يعود لـ تويتر نهائيا.. اعرف السبب

قال المدير المالي لشركة تويتر نيد سيغال Ned Segal، في مقابلة مع شبكة CNBC: "إن الرئيس السابق دونالد ترامب، لن يعود إلى منصة تويتر في أي وقت في المستقبل حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز".









وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، فإن شركة تويتر حظرت ترامب بشكل دائم، وأن هذا الوضع لن يتغير، حتى وإن ترشح لمنصب عام مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى التغريدات التي نشرها في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في السادس من يناير المنصرم.

















وأوضح المدير المالي لشركة "تويتر" قائلا: "إنه بغض النظر عن النتيجة، فإن حساب realDonaldTrump سيظل معلقا إلى الأبد".











وفي لقائه مع شبكة "سي ان بي سي" قال سيغال: "إن الطريقة التي تعمل بها سياسة منصاتنا، عندما تتم إزالتك من المنصة، لن تعود، سواء كنت معلقا، أو كنت مديرا ماليا، أو كنت سابقا أو حاليا موظف عمومي".









وأضاف: "إن سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص لا يحرضون على العنف، وإذا فعل أي شخص ذلك، فعلينا إزالتهم من الخدمة وسياساتنا لا تسمح للأشخاص بالعودة مرة أخرى للمنصة".









ويشار إلى أن "تويتر" لم تكن المنصة الوحيدة التي اتخذت إجراءات صارمة ضد ترامب في أعقاب أحداث السادس من يناير ورفضه المستمر لقبول نتائج الانتخابات الأمريكية لعام 2020، حيث تم حظر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة أيضًا من منصتي فيسبوك وإنستجرام.









ولكن تويتر منصة التواصل المفضلة لدى ترامب، وغيابه عن استخدامه وخسارة مئات الملايين من متابعيه تعد ضربة خطيرة لقدرته على نشر معلومات كاذبة حول نتائج الانتخابات والبقاء مشاركا نشطا في المناقشات حول الأسابيع القليلة الأولى لرئاسة بايدن.