زيادة عدد مستخدمي تويتر بعد حظر ترامب.. تفاصيل

أعلنت منصة تويتر Twitter ارتفاع عدد مستخدمي المنصة إلى 192 مليون بنهاية عام 2020، واستمر الرقم في الارتفاع في يناير من العام الحالي الشهر الذي تم فيه حظر الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بعد اتهامه بنشر محتوى يساعد على العنف.





وبحسب ما ذكره موقع The Verge، لم توضح تويتر رقماً محدداً للاستخدام اليومي للتطبيق خلال شهر يناير الماضي، ولكنها وصفت النمو اليومي للمستخدمين بأنه "أعلى من المتوسط التاريخي للسنوات الأربع الماضية".





وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دروسي "نحن منصة من الواضح أنها أكبر بكثير من أي موضوع او حساب واحد"، دون أن يحدد ما هو الحساب الذي يقصده، مضيفاً:" تم تقديم تفاصيل الاستخدام في إصدار أرباح تويتر للربع الأخير من العام الماضي والذي يبدأ من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2020".





و من غير الواضح ما إذا كان وجود ترامب على المنصة عزز من استخدام تويتر على مر السنين، ولكن تواجد رئيس للولايات المتحدة كمستخدم منتظم ربما كان لصالح تويتر.



