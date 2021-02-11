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تكنولوجيا

زيادة عدد مستخدمي تويتر بعد حظر ترامب.. تفاصيل

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:02 ص
زيادة عدد مستخدمي
زيادة عدد مستخدمي تويتر بعد حظر ترامب. تقاصيل
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قسم التكنولوجيا
أعلنت منصة تويتر Twitter ارتفاع عدد مستخدمي المنصة إلى 192 مليون بنهاية عام 2020، واستمر الرقم في الارتفاع في يناير من العام الحالي الشهر الذي تم فيه حظر الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بعد اتهامه بنشر محتوى يساعد على العنف.

وبحسب ما ذكره موقع The Verge، لم توضح تويتر رقماً محدداً للاستخدام اليومي للتطبيق خلال شهر يناير الماضي، ولكنها وصفت النمو اليومي للمستخدمين بأنه "أعلى من المتوسط التاريخي للسنوات الأربع الماضية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دروسي "نحن منصة من الواضح أنها أكبر بكثير من أي موضوع او حساب واحد"، دون أن يحدد ما هو الحساب الذي يقصده، مضيفاً:" تم تقديم تفاصيل الاستخدام في إصدار أرباح تويتر للربع الأخير من العام الماضي والذي يبدأ من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2020".

و من غير الواضح ما إذا كان وجود ترامب على المنصة عزز من استخدام تويتر على مر السنين، ولكن تواجد رئيس للولايات المتحدة كمستخدم منتظم ربما كان لصالح تويتر.

وعلى الرغم من أن حظر ترامب لم يكن له تأثير فوري، إلا أن تويتر يحذر من أن نموه سيتباطأ خلال الفترة المقبلة، حيث تقول الشركة إنه بعد النمو الهائل في عدد مستخدمي التطبيق خلال 2020 ستبدو أرقام 2021 أسوأ قليلا في الأشهر الثلاثة الأولى، ويتوقع تويتر أن تكون الزيادة اليومية في عدد المستخدمين بنسبة 20٪ على أساس سنوي أي بانخفاض 24٪ عن عام 2020، بسبب وباء كورونا.
زيادة عدد مستخدمي تويتر بعد حظر ترامب.. تفاصيل
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