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أخبار العالم

تويتر تحرم ترامب بشكل نهائي من العودة للمنصة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:12 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
أعلنت شركة "تويتر" اليوم الأربعاء، أنها لن تسمح للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالعودة إلى المنصة حتى وإن أصبح رئيسًا مرة أخرى في المستقبل.

وقال المدير المالي لشركة تويتر، نيد سيجال، إنه لن يسمح لترامب بالعودة إلى المنصة، حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى، وفاز به.

ورد "سيجال" خلال مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، على سؤال، حول ما إذا كان ترامب سيستعيد امتيازاته في المنصة إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، قائلًا: "إن حظر ترامب دائم".

وأضاف: "سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة".

واتخذ "تويتر" خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها ستعلق حساب ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".
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