تويتر ترفض أوامر الهند بحظر 1178 حسابا على منصتها.. لهذا السبب

Twitter ، تنفيذا أمر من الحكومة الهندية بحظر 1178 حسابا على منصتها، بما في ذلك حسابات بعض السياسيين والنشطاء والصحفيين الذين انتقدوا استجابة الحكومة للاحتجاج الذي نظم في عاصمة البلاد في يناير المنصرم. رفضت شركة تويتر، تنفيذا أمر من الحكومة الهندية بحظر 1178 حسابا على منصتها، بما في ذلك حسابات بعض السياسيين والنشطاء والصحفيين الذين انتقدوا استجابة الحكومة للاحتجاج الذي نظم في عاصمة البلاد في يناير المنصرم.









، وذلك لأنها تعتقد أن هذا الإجراء ينتهك حقهم الأساسي في حرية التعبير بموجب القانون الهندي. وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قالت شركة تويتر في بيان لها أمس، الأربعاء، إنها لم تتخذ إجراءً بشأن الحسابات التي تتكون من كيانات إخبارية وصحفيين ونشطاء وسياسيين

















وابتداءً من الرابع من شهر فبراير الجاري، أرسلت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية عدة أوامر إلى تويتر تطلب فيها حظر عدد من الحسابات وعلامات التصنيف المرتبطة بالاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد، زاعمة أن تلك الحسابات مدعومة من قبل باكستان.









وقد انتقدت العديد من الحسابات الحكومة الهندية وردها على الاحتجاجات، بما في ذلك الحساب الرسمي على تويتر لمجلة بارزة تدعى The Caravan، ووفقا لموقع BuzzFeed News، أمرت الحكومة الهندية الشركة المالكة لمنصة التدوينات العالمية بتعليق الحسابات لأنها "تنشر معلومات خاطئة عن الاحتجاجات".









وبينما امتثلت الشركة مالكة موقع تويتر في البداية للأوامر، والذي أثار انتقادات كبيرة من جماعات الحقوق المدنية، وصف بعض النشطاء هذا الإجراء بالرقابة بينما اتهم آخرون بخضوع تويتر لتجاوز الحكومة.









وأوضحت تويتر أنها قيدت الوصول لبعض تلك الحسابات داخل الهند بدلًا من حظرها، وقالت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة بعد اتخذها مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك الإيقاف الدائم، ضد أكثر من 500 حسابا كانت جزءًا من الأمر الحكومي: "لن يتم حظر جميع الحسابات، ولا تزال بعض الحسابات الصادر بحقها أمر التقييد متاحة خارج الهند".









ويأتي ذلك عقب احتجاج عشرات الآلاف من المزارعين، وتخييمهم في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي منذ شهور مطالبين بسحب قوانين الزراعة الجديدة التي يقولون: "إنها تفيد المشترين من القطاع الخاص على حساب المزارعين".