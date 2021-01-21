قرار عاجل من تويتر ضد الصين

أعلنت شركة تويتر، اليوم الخميس، إغلاق حساب سفارة الصين في الولايات المتحدة، وذلك عقب تغريدة دافعت عن سياسة الصين في شينج يانج الصيني.





ومن ناحية أخرى، أعلنت الصين أمس الأربعاء، توقيع عقوبات على 28 شخصية أمريكية، وذلك بالتزامن مع حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46، جو بايدن.





وبحسب "بلومبرج"، وقعت الصين عقوبات على 28 شخصية أمريكية، تقول إنهم انتهكوا بشدة السيادة الصينية.





وأضافت أن من بين الشخصيات الـ28، مايك بومبيو، وزير الخارجية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومسؤولين سابقين في إدارة ترامب.





كما ذكر بيان الخارجية الصينية أن بكين وقعت عقوبات على روبرت أوبراين وبيتر نافارو وستيف بانون، وذلك لانتهاكهم الخطير لسيادة الصين وأمنها. وأنهم وأسرهم وشركاءهم ممنوعون من دخول الصين وممارسة الأعمال التجارية في البلاد.



