تخلص منه إلى الأبد.. 3 خطوات لإلغاء تنشيط حسابك على تويتر

يعد موقع التدوينات المصغرة تويتر Twitterهو منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة لتداول الأخبار من جميع أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة الأفكار والآراء، ولكن على عكس ما هو مفيدا قد يكون مزعجا لبعض المستخدمين، حيث قد يحتاج المرء للتخلص من وسائل التواصل الاجتماعي التي تجلب أخبار سيئة أو مضللة.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يرغب البعض في إلغاء تنشيط حساب تويتر أو حذفه نهائيا أما لصعوبة التعامل معه أو لوجود العديد من الأخبار على المنصة والتي تمطر المستخدم بوابل من التبيهات والإشعارات المزعجة عند نشر رسالة جديدة من الحسابات التي يتابعها.





وتوجد طريقتين لإلغاء تنشيط حسابك على تويتر، أما عن طريق متصفح الويب أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول، لذا إذا أردت حذف حساب تويتر اتبع الخطوات التالية:





- كيفية إلغاء تنشيط حسابك على تويتر عبر متصفح الويب:





إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو متصفح ويب مخصص للهواتف الذكية، اذهب إلى الموقع الرسمي لتويتر Twitter.com وسجل الدخول إلى حسابك، وللإلغاء اتبع الخطوات التالية:





1. انقر على خيار المزيد الموجود في أسفل يسار الصفحة الرئيسية لموقع تويتر على نتصفح الهاتف، ثم اضغط على أيقونة ملفك الشخصى.





2. من قسم الإعدادات والخصوصية Settings and Privacy، حدد خيار حسابك Your account.





3. في أسفل القائمة، انقر على "إلغاء تنشيط حسابك Deactivate your account".





4. انتقل إلى أسفل الصفحة للعثور على رابط إلغاء التنشيط Deactivate.





- كيفية إلغاء تنشيط حسابك على تويتر من تطبيق الهاتف المحمول:





إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا، افتح تطبيق تويتر Twitter وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك، ثم اتيع الخطوات التالية:





1. انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة.





2. من القائمة الجانبية، انقر على خيار الإعدادات والخصوصية Settings and privacy أسفل القائمة.





3. اضغط على خيار الحساب في أعلى الصفحة الجديدة، ومن قسم إعدادات الحساب، حدد إلغاء تنشيط الحساب Deactivate your account أسفل الشاشة.





تذكر أنه لن يتم حذف حسابك على منصة تويتر قبل 30 يوما من قيامك بالخطوات السابقة، ويمكنك بسهولة تنشيط حسابك مرة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة من خلال تسجيل الدخول.