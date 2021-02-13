من بينها دول عربية.. تويتر تخطط لتصنيف حسابات الحكومات في جميع أنحاء العالم

ترغب شركة تويتر Twitter، في أن تكون منصتها مكانا يجتمع فيه رؤساء الدول وصناع القرار في العالم، وذلك من أجل مشاركة أخبارهم ووجهات نظرهم، في وقت يواجه فيه موقع التدوينات فوضى بسبب الحسابات وتدفق المعلومات المضللة وغير الموثوقة، لذلك ستقوم الشركة بتصنيف الحسابات التابعة للحكومات حول العالم، ويأتي ذلك، في الوقت الذي يقول فيه العديد من المستخدمين إنهم يواجهون تلك الحسابات مع استمرار نمو إيرادات الشركة.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، فأن شركة "تويتر" التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، أعلنت عن إضافة 16 دولة إلى قائمة حسابات المنصة التي تحمل علامة تجارية حكومية من أجل "توفير السياق".





وقد شدد "نيك بيكلز"، المدير العالمي لاستراتيجية السياسة العامة والتنمية في شركة "تويتر" على أن ذلك لا يعتبر "إشرافا على المحتوى"، ولكنها أداة تساعد المستخدمين تويتر لفهم أهمية الحساب ويصبح ذلك جزءا من تفكيرهم النقدي الخاص بكيفية وصولهم إلى المحتوى".





وقالت الشركة، في بيان لها: "إنه تركز على كبار المسؤولين ورؤساء الدول والمؤسسات التي تمثل بلدانها من الخارج لكي تقوم بتصنيفها"، وأضافت:"نعتقد أن هذه خطوة مهمة بحيث عندما يرى الناس حسابًا يناقش قضايا جيوسياسية من بلد آخر، يكون لديهم سياق حول انتمائهم الوطني، ويكونون على دراية أفضل بمن يمثلون".





وكشف "تويتر" عن فكرة تصنيف الحسابات التابعة للحكومات للمرة الأولى في أغسطس 2020، كإجراء تجريبي حيث قامت الشركة الأمريكية بوضع علامة على الحسابات الحكومية الرسمية في الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا، والولايات المتحدة.





وسينضم إلى هذه القائمة اعتبارا من يوم الأربعاء رؤساء دول ومسؤولون بارزون ومؤسسات دولة من كندا، كوبا، الإكوادور، مصر، ألمانيا، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، اليابان، السعودية، تركيا، والإمارات العربية المتحدة.





الجدير بالذكر أن موقع تويتر حظر بشكل دائم حساب الرئيس الأميريكي السابق "دونالد ترامب"، بعد اقتحام حشد من أنصاره الكابيتول في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى وألحقت أضرارا بالمبنى في 6 يناير الماضي، وأوضحت الشركة المالكة للمنصة أن الموقع لن يسمح للرئيس الأميريكي السابق باستخدام تويتر مرة أخرى حتى وإن ترشح للرئاسة مرة ثانية.