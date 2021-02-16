في 5 خطوات فقط.. طريقة تقليل استهلاك تويتر للإنترنت على هاتفك

عادة ما يعاني مستخدمو تطبيق منصة التواصل الإجتماعية الشهير تويتر Twitter من استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بالهاتف الذكي بسبب ظهور العديد من مقاطع الفيديو، الأمر الذى سبب للبعض منهم خسائر مادية على أنظمة اتصالاتهم.





وفقًا لموقع howtogeek التقني، استجابت تويتر لشكوي مستخدميها و طرحت حلًا لهذه هذه المشكلة من خلال خاصية "توفير البيانات" التي تحد من استهلاك الإنترنت.





وفيما يلي نستعرض خطوات تقليل استخدام البيانات فى تطبيق تويتر سواء كان هاتفك أندرويد أو آيفون:





1- افتح تطبيق تويتر على هاتفك الذكي.





2- إذا كان جهازك أندرويد Android، انقر على صورة الملف الشخصي أعلى يمين الشاشة، أما إذا كان يعمل بنظام تشغيل ios، انقر على زر الهامبرجر.





3- اختر الإعدادات والخصوصية من القائمة التي تظهر أمامك.





4- انقر فوق "استخدام البيانات".





5- حدد خيار توفير البيانات على جهازك الأندرويد أو قم بتغيير اتجاه المفتاح على جهازك الآيفون.



