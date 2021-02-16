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تكنولوجيا

في 5 خطوات فقط.. طريقة تقليل استهلاك تويتر للإنترنت على هاتفك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:01 ص
في 5 خطوات فقط..طريقة
في 5 خطوات فقط..طريقة تقليل استهلاك تويتر للإنترنت على هاتفك
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قسم التكنولوجيا
عادة ما يعاني مستخدمو تطبيق منصة التواصل الإجتماعية الشهير تويتر Twitter من استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بالهاتف الذكي بسبب ظهور العديد من مقاطع الفيديو، الأمر الذى سبب للبعض منهم خسائر مادية على أنظمة اتصالاتهم.

وفقًا لموقع howtogeek التقني، استجابت تويتر لشكوي مستخدميها و طرحت حلًا لهذه هذه المشكلة من خلال خاصية "توفير البيانات" التي تحد من استهلاك الإنترنت.

وفيما يلي نستعرض خطوات تقليل استخدام البيانات فى تطبيق تويتر سواء كان هاتفك أندرويد أو آيفون:

1- افتح تطبيق تويتر على هاتفك الذكي.

2- إذا كان جهازك أندرويد Android، انقر على صورة الملف الشخصي أعلى يمين الشاشة، أما إذا كان يعمل بنظام تشغيل ios، انقر على زر الهامبرجر.

3- اختر الإعدادات والخصوصية من القائمة التي تظهر أمامك.

4- انقر فوق "استخدام البيانات".

5- حدد خيار توفير البيانات على جهازك الأندرويد أو قم بتغيير اتجاه المفتاح على جهازك الآيفون.

بعد اتباع الخطوات السابقة سيتم تفعيل خاصية توفير البيانات، ولكن إذا توافر لديك إنترنت بسرعة أعلى في المستقبل يمكنك في هذه الحالة زيارة الإعدادات والخصوصية مرة أخرى، للتخلي عن هذه الميزة.
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