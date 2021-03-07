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أخبار العالم

إعلامية كويتية: هذا سر حفاوة استقبال السيسي في السودان

الأحد 07/مارس/2021 - 11:21 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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مـيــــس رضـــا

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، والتي حملت في طياتها دلالات مهمة من حيث التوقيت، لافتة إلى أن ثمار الزيارة ستكون شديدة الإيجابية في علاقات البلدين.

 

وأشارت "الرشيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى حالة الحفاوة البالغة والاستقبال الفخم من جانب الشعب السوداني وقيادته للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عكست مدى المحبة التي يحظى بها السيسي وشعبيته الواسعة لدى الشعب السوداني الذي وصفه بـ "الزعيم العربي وعزيز مصر"، ويعكس أيضًا مكانة مصر القوية أينما حلت قيادتها الرشيدة.

 

وأكدت الإعلامية الكويتية أن زيارة السيسي للخرطوم تعد الأولى منذ تشكيل المجلس السيادي الانتقالي في السودان، إذ جاءت في ظروف دقيقة بالغة الدقة وتحديات كبيرة تمر بها الأمة العربية، خصوصًا موضوع سد النهضة، لافتة إلى التوافق المصري السوداني، حيث أيدت مصر من جانبها المقترحات التي تقدمت بها السودان.



وأشارت "الرشيد" إلى الخصوصية التي تتميز بها علاقات مصر والسودان، وحرص القيادة المصرية على دعم الشعب السوداني بتوفير احتياجاته من خلال المشروعات التنموية والبنية التحتية التي بحاجة إليها السودان، فضلًا عن التعاون بين القاهرة والخرطوم في جميع المجالات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية. 

 

وقام  الرئيس السيسي، أمس السبت، بزيارة إلى الخرطوم، من أجل إجراء مباحثات مع الجانب السوداني.

 

وأكد السيسي رفض أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا فيما يتعلق بخطط الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل تهديدا للمصالح المصرية والسودانية.

 

وتعهد بدعم مصر للفترة الانتقالية في السودان وحرصها على إنجاحها.

 

من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، توصل الجانبين إلى رؤى موحدة بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

 

واعتبر البرهان أن زيارة السيسي للخرطوم تشكل دعما كبيرا لجهود إنجاح الفترة الانتقالية التي تواجهها صعوبات كبيرة.

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