رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا حول إنجازات الفريق البحثي لمكافحة فيروس كورونا

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول إنجازات باحثي جامعة القاهرة وجهود الفريق البحثي لمكافحة ڤيروس كورونا المستجد، والذي شكّله رئيس الجامعة في وقت مبكر من العام الماضي، لمتابعة جميع الدراسات العالمية حول كوفيد 19، بالإضافة إلى العمل على الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، في إطار دور علماء الجامعة لمواجهة الجائحة وتتبع التسلسل الجيني للفيروس.









وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إ ن عدد الأبحاث المنشورة دوليًا حتى مارس ٢٠٢١ وصل إلى 219 بحثا علميا بنسبة 23.5% من إجمالي إنتاج مصر من الأبحاث المنشورة وعددها 930 بحثا، مشيرا إلى أن تتبع الڤيروس وتطوره عن طريق تعيين شفرته الوراثية قام علماء جامعة القاهرة بتتبع 222 من الچينومات غير المتكررة، وهو العدد الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى المؤسسات البحثية المصرية، حيث أجرت جميع المؤسسات نحو 165 من الجينومات.









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وأضاف أن عدد الدراسات السريرية المسجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وصل إلى 40 دراسة، وذلك بنسبة 22.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدراسات السريرية، من بينها 10 دراسات تم تنفيذها، مشيرا إلى أن علماء الجامعة يتابعون عن كثب كل ما ينشر عن تطوير التعامل مع المرضى ويطبقونه في تجارب سريرية، كما يواصل علماء النمذجة الحاسوبية التوصل إلى أفضل المستحضرات الكيميائية والصيدلية التي قد تمنع تفشي هذا الوباء وما يستجد من أوبئة.









وأكد أن خطة جامعة القاهرة في مواجهة الجائحة تركزت على أهمية المتابعة مع النظرة المستقبلية للاستعداد لما سيأتي وليس مجرد التصدي قصير المدى للأزمة، موضحا أن جامعة القاهرة اليوم بجميع كلياتها المعنية (الطب والصيدلة والعلوم ومعهد الأورام والحاسبات والمعلومات) أكثر جاهزية للتعامل مع أي زيادة تطرأ في عدد الحالات.







