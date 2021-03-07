83 ألفا و776 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية وسط إجراءات مشددة

تابع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية متعدد التخصصات للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ من خلال غرفة العمليات المركزية.





وأكد الدكتور محمد سعد، أن ٨٣٧٧٦ طالبا وطالبة أدوا الامتحان اليوم دون مشاكل، مشيرا إلى استئناف امتحانات الصف الثاني الثانوي أعمالها، حيث أشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي٤٠٥٩١ طالب وطالبة.





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وأضاف أن متابعة امتحان الصف الثاني الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.





وقال إنه تم بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة وتم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة الفيزياء وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم، مشيرا أن الفترة الثانية مادة الامتحان ستكون مادة التاريخ والتى ستبدأ الساعه الثانية عشر .





وشدد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.



