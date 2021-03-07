ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

83 ألفا و776 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية وسط إجراءات مشددة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:32 م
امتحان الشهادة الإعدادية
امتحان الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
تابع الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية متعدد التخصصات للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ من خلال غرفة العمليات المركزية.

وأكد الدكتور محمد سعد، أن ٨٣٧٧٦ طالبا وطالبة أدوا الامتحان اليوم دون مشاكل، مشيرا إلى استئناف امتحانات الصف الثاني الثانوي أعمالها، حيث أشار إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي٤٠٥٩١ طالب وطالبة. 

اقرأ أيضا:

وأضاف أن متابعة امتحان الصف الثاني الثانوي تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. 

وقال إنه تم بدء الامتحان في تمام الساعة العاشرة وتم دخول الطلاب على منصة الامتحانات في مادة الفيزياء وفق الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي مشاكل وبشكل منتظم، مشيرا أن الفترة الثانية مادة الامتحان ستكون مادة التاريخ والتى ستبدأ الساعه الثانية عشر .

وشدد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن أمان الطلاب له أولوية قصوى، فضلًا عن إجراء التعقيم والتطهير الدوري قبل وبعد الامتحانات، مشيرا إلى التأكيد على ارتداء الطلاب والملاحظين وجميع العاملين بالمدرسة الكمامات مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وتقليل كثافة الطلاب داخل لجان الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والعمل على حسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم الإسكندرية: 100% نسبة حضور الطلاب في بعض المدارس

في أول أيام الامتحانات.. سقوط السيستم في بعض المدارس الثانوية بدمنهور

تعليم الإسكندرية: انتظام أعمال امتحانات سنوات النقل دون شكاوى

تعليم الإسكندرية: الامتحانات تجرى في أجواء مستقرة دون مشاكل

طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور

تعليم الإسكندرية: دخول الطلاب على منصة الامتحانات دون مشاكل

ترشيحاتنا

تراجع 75 جنيها لكل جرام.. أسعار الذهب تواصل النزيف ونصائح بالشراء الآن

سعر الذهب اليوم 7-3-2021

أسطورة ليفربول يوصي إدارة الريدز بتلبية رغبة محمد صلاح

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد

رغم التعادل مع فيتا.. لي كلارك مدرب المريخ السوداني الجديد يشيد بالأهلي "خاص"

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

قلب مفتوح.. عملية جراحية عاجلة لـ رضا عبدالعال خلال ساعات

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

هل ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان ؟ أعرف الحقيقة

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"