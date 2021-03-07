ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل20 وإصابة العشرات.. الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي على مطعم في مقديشو

الأحد 07/مارس/2021 - 04:14 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أدانت جامعة الدول العربية بكل قوة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مطعمًا في وسط العاصمة الصومالية مقديشو مما أسفر عن مقتل عشرين مواطنًا صوماليًا وإصابة العشرات. 


وعبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن تضامن الجامعة الكامل مع الدولة الصومالية في جهودها لمكافحة الإرهاب وقدم تعازي الجامعة لأسر ضحايا هذا الهجوم وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. 


كما أكد المصدر على ضرورة تعزيز مستوى التكاتف الدولي والصومالي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية حتى لا تنال من الجهود الحثيثة المبذولة حاليًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية الصومالية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشو

السودان يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا في مقديشو

بيان هام من الخارجية السعودية بشأن الصومال

السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف مطعما بالصومال

التضامن مع الصومال.. الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو

ترشيحاتنا

تصرفاتها غريبة.. خادم الملكة إليزابيث يفشي أسرارا عن الأميرة ديانا

ابتلعه في النهر.. لحظات مأساوية لإخراج طفل من أمعاء تمساح

لماذا صلاة الظهر أربع ركعات ؟.. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر.. البدري يعلن ضم 6 محترفين لقائمة منتخب مصر

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها