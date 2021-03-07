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رياضة

تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن تدريب الأهلي

الأحد 07/مارس/2021 - 06:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
 شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم غياب حسين الشحات لاعب الوسط بسبب إصابته بنزلة برد شديدة.

وحرص الشحات علي التواصل مع الجهاز الطبي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة لإخطارهم بالأمر .

ومن المقرر أن يعود الشحات للإنتظام في تدريبات الاهلي غدًا إستعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق جاهزية الثنائي أكرم توفيق وصلاح محسن لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري .

وقال الدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن أكرم توفيق،  انتظم في مران الفريق الجماعي اليوم بعد تعافيه من آلام «أنكل» القدم التي حرمته من المشاركة في مران الفريق الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي أمس ببطولة إفريقيا.
 
وأضاف أن صلاح محسن شارك هو الأخر في المران بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الإمامية .

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الإسكندرية.

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