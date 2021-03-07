الأربعاء.. بدء وصول لاعبات الإسكواش للمشاركة فى بطولة بلاك بول الدولية

يبدأ يوم الاربعاء المقبل توافد اللاعبات المشاركات فى البطولة الدولية لاسكواش السيدات التى تقام بملاعب نادي بلاك بول في الفترة من 6 وحتى 18 مارس الجاري.





كان نادى بلاك بول أقام مؤتمرا صحفيا خلال الأيام الماضية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش وأحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادى بلاك بول و محمد رائف مدير عام البطولة، للإعلان عن التفاصيل الخاصة ببطولتى الاسكواش الدولية للسيدات والثانية للرجال التى تقام خلال الفترة من 19 وحتى 25 مارس الجاري.





وأعرب الدكتور أشرف صبحى خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته الكبيرة باحتضان مصر مثل هذه البطولات الدولية، مؤكدا على دعم الوزارة لأى حدث عالمى يقام على الأراضي المصرية.





وأكد المهندس أحمد العبد أن تنظيم تلك البطولات الدولية يأتي في إطار اهتمام نادي بلاك بول بدعم وتشجيع انتشار الاسكواش في مصر وكافة انحاء العالم.





وأعلن محمد رائف أن عدد الدول المشاركة بالبطولة يبلغ 18 دولة يشارك بعضها باكثر من لاعب ولاعبة ويبلغ عدد المشاركين 96 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات



