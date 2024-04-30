20 كيلو| حنان الحسيني تقدم طرقًا آمنة لإنقاص الوزن في شهر ..فيديو

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إن الدهون المستحدثة في الجسم يسهل التخلص منها وإنقاص وجودها في الجسم، معلقة :" أي حد حصله زيادة في الوزن في السنة اللي فاتت أو اللي قبلها يلحق يخس ، هيبقى سهل".



وأضافت الحسيني خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورس "وان سليم" الكورس رقم واحد في مصر لإنقاص الوزن، لافتة أن كورس "وان سليم" يساعد على إنقاص الوزن من 15 إلى 20 كيلو في الشهر.



وأشارت الدكتورة حنان الحسيني إلى، أن كورس "وان سليم" يتكون من منتجات طبيعية بنسبة 100 %، بالإضافة إلى كورس "وان سليم" مرخص بالكامل من وزارة الصحة المصرية.