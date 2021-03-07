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رياضة

جيرارد يقود رينجرز لكسر هيمنة سلتيك ويستعيد لقب الدوري الاسكتلندي

الأحد 07/مارس/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
كسر رينجرز هيمنة منافسه التقليدي العنيد سلتيك على لقب الدوري الاسكتلندي لكرة القدم واستعاد الفريق لقب المسابقة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

واستفاد رينجرز، الذي يقوده نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد ، من سقوط سلتيك في فخ التعادل السلبي مع مضيفه دندي يونايتد، وتوج بلقب المسابقة للمرة الـ55 في التاريخ.

ويستحوذ رينجرز على الرقم القياسي لعدد مرات التتويج باللقب حيث أحرز اللقب اليوم للمرة الـ55 مقابل 51 لقبا لسلتيك الذي احتكر اللقب في المواسم التسعة الماضية.

وحرم رينجرز منافسه التقليدي من تحطيم الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب على التوالي حيث ظل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز المتتالية مناصفة بين الفريقين برصيد تسعة ألقاب متتالية.

كان سلتيك حقق اللقب في تسعة مواسم متتالية بداية من 1965 / 1966 حتى 1973 / 1974 ثم عادل رينجرز هذا الإنجاز في الفترة من 1988 / 1989 حتى 1996 / 1997 ، وعاد سلتيك ليكرر هذا خلال المواسم التسعة الماضية بداية من 2011 / 2012 .

ومنح رينجرز مدربه جيرارد /40 عاما/ أول لقب له في بطولات الدوري المحلية علما بأن جيرارد الذي قضى معظم مسيرته كلاعب في صفوف ليفربول الإنجليزي لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول رغم فوزه مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2004 / 2005.
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