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تعليم

اتحاد طلاب طب حلوان ينظم مسابقة أونلاين فى الإلقاء الشعري

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:23 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
تعلن اللجنة الثقافية ونادي اللغة العربية باتحاد طلاب كلية الطب بجامعة حلوان، تنظيم مسابقة الإلقاء الشعري ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وراشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب

وقام إتحاد طلاب كلية الطب بإطلاق خطة النشاط الطلابي التي يتم تنفيذها الكترونيًا في سابقة الأولى من نوعها، حيث تركز الأنشطة على الجوانب الثقافية والاجتماعية والفنية،ويتم فيها توظيف الوسائط التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي لإشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب.

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أوضح اتحاد الطلاب شروط المشاركة في المسابقة والتى تتمثل في:

- تقتصر المشاركة على طلاب كلية الطب جامعة حلوان.

- يسجل المتسابق مقطع فيديو أو مقطعًا صوتيًا بقصيدة من اختياره، على أن تكون القصيدة بالعربية الفصحى.

- يكون الفوز في هذه المسابقة بالتصويت، على أن تكون طريقة التصويت هي الإعجاب بمقطع الفيديو.

- تُحظر مشاركة مقاطع الفيديو منفصلة. إذا أردت المشاركة، فلتشارك المنشور الأصلي كاملًا.

- تُمنع إضافة أي مؤثرات صوتية على المقطع.

- يُراعى الالتزام بقواعد اللغة وسلامتها عند الإلقاء.

- عند مخالفة شروط المسابقة؛ تعتبر المشاركة ملغية.

وتبدأ المسابقة يوم  الأربعاء الموافق 10 مارس ومن يرغب فى الاشتراك في المسابقة الدخول الى هذا اللينك الاشتراك:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1v6QS8Mxw90cq0FK9JAgr4sZPPtY7s9sOi2rkJNSE6-XYAw/viewform?usp=sf_link

ويستمر تقديم طلبات الطلاب المشاركة في المسابقة من يوم الاثنين الموافق 8 مارس وحتى يوم  الاربعاء الموافق 10 مارس، على أن يكون إعلان نتيجة المسابقة يوم الخميس الموافق الخميس الموافق 11 مارس.


يأتي ذلك ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.
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