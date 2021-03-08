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توك شو

نقيب سائقي الـ التوك توك تطالب الدولة بوضع ضوابط لعمله.. فيديو

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:01 ص
نجلاء سامي
نجلاء سامي
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إبراهيم القادري
قالت نجلاء سامي نقيب سائقي الدرجات البخارية والـ التوك توك: نناشد الدولة بعمل خط سير للتوك توك، بالإضافة إلي عمل رخصة قيادة لسائق التوك توك  ، وهذا لتحديد إطارعمل التوك توك.

وأضافت "سامي" خلال لقائها في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياة" : الأطر التي ستضعها الدولة لعمل التوك توك ستمنع حدوث مشاكل بسبب سائقيه، لافتة أن هناك الكثير من المشاكل تحدث بسبب وضع الية لعمل التوك توك ومن هذه المشاكل أن نجد طفل لدية 6 سنوات ويقوم بقيادة التوك توك وهذا يتسبب في ضرر المجتمع.

وأوضحت نجلاء سامي ، هناك الكثير من الأسر والعائلات يعتمد دخلها الكلي علي عمل التوك شوك وهناك شباب أيضا ليس لهم عمل سواء قيادة التوك شوك وبالتالي يريدون أن يعملون ولكن بشكل قانوني ومقنن .
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