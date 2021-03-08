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مركز مصر للدراسات يكشف أسس وطرق عمل الدولة للموازنة العامة

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:22 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أساس عمل الحكومة مشروع الموازنة العام للدولة. 

وأضاف أبوزيد، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة لما تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة تري أولا أسعار البترول، وثانيا توجهات الطلب العالمي كيف تسير، وخاصة أننا نعاني أزمة جائحة كورونا.

وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة تضع في خطتها الأولويات في الموازنة الجديدة، مستدركا أنه الدولة تعمل على رفع معدل نمو الإيرادات وتكون أكبر من المصروفات.

وأكمل الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة تركز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة ودعم الصناعة المحلية ودعمها بالحوافز والاهتمام بالقطاع الإنتاجي.

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