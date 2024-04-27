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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي جمال يتصدر المركز الثاني على يوتيوب بـ بيكلموني

رامي جمال
رامي جمال

حقق النجم رامي جمال، نجاحًا كبيرًا بأغنية "بيكلموني"، التي طرحها مؤخرًا ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، فقد تصدرت الأغنية المركز الثاني في قائمة تريند "يوتيوب"، وتخطت أيضًا حاجز 600 ألف مشاهدة بالرغم أنه لم يمر على طرحها سوى يومين.

تفاصيل أغنية "بيكلموني"
أغنية "بيكلموني" من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

ألبوم "خليني أشوفك" للنجم رامي جمال، 15 أغنية، وهي أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين


أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.


أغنية "شاهد الله "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.

 

أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.


أغنية "قلبي خام "كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

 

أغنية "عادي أنساك "ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.

رامي جمال

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