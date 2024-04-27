تفاصيل حفل فريق كاريوكي ومروان بابلو في تركيا

يحيي فريق كايروكي، حفلاً غنائيًا اليوم السبت في إسطنبول بتركيا، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

يجتمع مغني الراب مروان بابلو، مع فريق كايروكي في حفل غنائي ضخم بعنوان "المحطة"، يوم 17 مايو المقبل، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقدم مروان بابلو، مجموعة من أبرز أغانيهم التي يحبها جمهورهم، وتعبر عن محطاتهم الفنية، وأتيحت تذاكر الحفل بفئاتها المختلفة على موقع "تذكرتي".

يذكر أن أميرعيد ينتظر عرض أجدد أعماله الدرامية مسلسل "دواعي السفر"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة watch it الإلكترونية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل "ريفو".

مسلسل دواعي سفر، بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين، أيمن الشيوي وياسمين سمير، تأليف وإخراج محمد ناير.