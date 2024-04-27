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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام مؤتمر لعلاج أمراض السكر بنادي الشرطة بالمحلة .. صور

اللقاء الطبي بنادي
اللقاء الطبي بنادي الشرطة

شهد نادي الشرطة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم انتهاء فعاليات تدشين  مؤتمر علمي بمشاركة المئات من أطباء وباحثين ساهموا في مجالات علاج أمراض السكر تحت إشراف مؤسسة الدلتا الغدد الصماء والسكري DEDA  علي مدار يومين كاملين .

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وجاء ذلك  وسط مشاركة أعضاء نقابة أطباء مصر ولفيف من المتخصصين في مجال علاج وجراحات مرضي السكر وعلي رأسهم كل من د.نادر الجارحي ود.أحمد إبراهيم ود.صبري البهي ود.محمد حسني من أعضاء مؤسسة DEDA الطبية .


كما جاءت اهم توصيات اللقاء الطبي منها الوقوف على كل ما هو جديد في علاج مرض السكري ،إيصال اخر التوصيات العلمية وخطوط العلاج العالميه لكل الاطباء وإيصال كل المعلومات الطبيه الجديده للفئات المستهدفة خصوصا شباب الاطباء مما يعم بالفائدة على جميع مرضى السكري وأمراض الغدد خلال الفترة المقبلة .

 

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كما كشفت الٱبحاث العلاجية أن السكر ليس تظبيط رقم فقط وانما الحفاظ على جميع اعضاء الجسم وأهمها (قلب _كلي_كبد) فضلا عن السمنه وزياده الوزن مرض يؤدي إلى امراض السكر و القلب والكبد  كما دلت علي اختيار العلاج المناسب لكل مريض بما يتناسب مع ظروفه الصحية والماديه فكل مريض قصه منفصله وتكرار هذا الحدث كل فتره زمنيه لمواكبه التقدم في كل مجالات الطب.

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٧_١٩١٩١٣
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