وزير البترول: دول العالم ترغب في الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته الافتتاحية في اعمال منتدى شرق المتوسط ان المنتدى يمثل اداة دافعة للنمو الاقتصادي فى المنطقة وان العامين الاخريين شهدا مجهودات حثيثة لدفع العمل به رغم جائحة كورونا ، حيث تم دعم التعاون والتكامل لتحقيق النجاح الذى توج بتوقيع ميثاق انشاؤه منظمة حكومية مقرها القاهرة.





واشار "الملا" ، إلى اهمية مشاركة القطاع الخاص فى صناعة الغاز الطبيعي ، بما يدعم اهداف المنتدي ، مشيرًا إلى اهمية العمل على تنويع مزيج الطاقة فى ظل الدعوة العالمية التي تطالب بطاقة نظيفة وان يكون الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة ووقود وسيط لتحقيق اهداف هذه الدعوات .





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واشار الملا إلى ان المنتدى يهدف إلى العمل على تحقيق الفائدة المرجوة لكل دول المنتدى لتحقيق سوق مستدام للغاز وتحقيق استدامة فى النمو الاقتصادي .





واوضح إن المنتدى نجح فى جذب اهتمام دول العالم وهو ما انعكس بشدة على رغبة عدد من دول العالم فى الإنضمام للمنتدى سواء كاعضاء او مراقبين ، مؤكدًا على ان التكامل والتعاون ضرورة مهمة للمساهمة فى تحقيق اقتصاد قوى يسهم فى تحقيق مستقبل زاهر لدول المنتدى .





وعلى جانب آخر ابدى وزراء قبرص واليونان وإسرائيل واليونان والاردن وفلسطين وإيطاليا على اهمية المنتدى والذي اصبح له ثقل عالمي ، واكدوا على اهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الوقود النظيف فى المستقبل ، وان هذا المنتدى يعد اداه مهمة للتعاون والتكامل المشترك بين دول اعضاء المنتدى لاكتشاف مزيد من احتياطيات الغاز فى المنطقة والتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى العديد من المجالات .





واوضحوا إن ميثاق المنتدي الذى تم تفعيله يسمح بالتنسيق الافضل بما يحقق الاستغلال الامثل لموارد دول المنتدي واكدوا على ان هذا المنتدى يسهم فى تواصل الحوار بين منتجى ومستهلكى الغاز فى منطقة شرق المتوسط ويسهم فى تحقيق الرؤية وتبادل الافكار والتوصل إلى قرارات لصالح شعوب دول المنتدى .





واعرب وزراء المنتدى عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم اعمال المنتدى والنجاح فى تحقيق اهدافه