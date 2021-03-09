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تكنولوجيا

واتسآب يعلن عن مفاجأة للمستخدمين قبل تطبيق سياسة الخصوصية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:40 م
واتسآب يعلن عن مفاجأة
واتسآب يعلن عن مفاجأة لمستخدميه قبل تطبيق سياسة الخصوصية
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ندى على
أتاح التطبيق الأشهر لمستخدميه ميزة جديدة مهمة للخصوصية لحماية بياناتهم ومعلوماتهم على التطبيق، وذلك فى محاولة جديدة لإرضائهم وذلك مع اقتراب تطبيق WhatsApp واتسآب فى تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة لمستخدميه بدءا من 15 مايو القادم،. 

وحسب موقع  XDA Developers التقنى فإن واتسآب فى طريقه لإتاحة ميزة تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة بكلمة مرور للمستخدمين، حيث بدأ التطبيق بالفعل فى تفعيلها لعدد من المستخدمين، وستتيح هذه الميزة حماية قاعدة بيانات الدردشة والوسائط الخاصة من الوصول غير المصرح به للمخترقين أو المتطفلين من خلال تأمينها استخدام كلمة مرور. 


وتكشف الميزة التى تم تفعيلها لدى عدد من المستخدمين أنه لن يكون التطبيق قادرًا على مساعدتك في استعادة كلمات المرور المنسية كما ستكون الميزة القادمة متاحة لكل من إصدارات iOS و Android من التطبيق.
 
ورغم  أن واتسآب يوفر تشفيرًا شاملًا ، إذا كنت تستخدم ميزة النسخ الاحتياطي للدردشة ، فلن تكون رسائلك ووسائطك محمية بالتشفير من طرف إلى طرف عند تخزينها على Google Drive أو iCloud ، و بدلًا من ذلك ، تتم حماية النسخ الاحتياطية فقط عن طريق التشفير ويمكن لخدمات التخزين السحابية فك تشفير النسخ الاحتياطية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو ماقام واتسآب بحله من خلال الميزة الجديدة. 

وخلال الأسابيع القليلة الماضية ، خسر واتسآب الملايين من مستخدميه  بسبب سياسة الخصوصية التى سيتم تطبيقها قريبا ، والتي تفرض مشاركة البيانات مع فيسبوك، الأمر الذى أدى غلى ردود فعل شديدة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، تسببت في نزوح جماعي ، حيث تحول مئات الآلاف من المستخدمين إلى بدائل أخرى مثل Telegram تيليجرام  و Signal سيجنال . 

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