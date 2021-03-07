استبدله بسرعة قبل 15 مايو.. 5 تطبيقات تحافظ على خصوصيتك أفضل من واتساب

يعتبر واتساب WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات التراسل أمانًا بفضل ميزة التشفير من طرف إلى طرف الموجودة داخل نظامه الأساسي، وهو من أحد الأسباب التي تجعله أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، ويستخدمه مليارh شخصا في جميع أنحاء العالم، ولكن مع إعلانه عن تحديثه الأخير، تغيرت الأمور بالنسبة لميزة الخصوصية التي يتسم بها التطبيق.









ونصت قواعد الخصوصية الإجبارية الجديدة لـ "واتساب"، حسبما ذكر موقع "gizchina"، على أنها ستشارك بيانات ومحتوى محادثات مستخدمي الخدمة، ليس فقط مع موقع الشركة المالكة للمنصة "فيسبوك"، ولكنها أيضا ستشارك تلك البيانات مع الخدمات الأخرى التابعة لعملاقة التواصل الاجتماعي، مثل موقع مشاركة الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وأثارت سياسة مشاركة البيانات المعلنة، غضب الملايين من مستخدمي "واتساب"، وأصبحت لديهم مخاوف كبيرة تجاه خصوصيتهم على المنصة بسبب هذا التحديث الذي سيتم تطبيقه إجباريا في 15 مايو المقبل، لذا قرر العديد من الأشخاص الاستغناء عن استخدام تطبيق التراسل الأشهر، والتبديل إلى تطبيقات أخرى منافسة حفاظا على خصوصيتهم.









وتوجد تطبيقات تراسل أخرى متوفرة تقدم ميزات مشابهة تقريبا لوظائف واتساب الأساسية، ولكن من الميزات الرئيسية التي تتسمه بها تلك التطبيقات والهدف الرئيسي منها هو الحفاظ على خصوصية المستخدمين، نقدم إليك فيما يلي 5 تطبيقات تحافظ على خصوصيتك أفضل من واتساب.









1. تطبيق تيليجرام TELEGRAM:

يعد تطبيق تيليجرام، أفضل تطبيقات المراسلة المنافسة لتطبيق واتساب، والأكثر تشابها من حيث المزايا، إذ يقدم نفس الميزات تقريبا ولكنه لا يشارك بيانات المستخدم مع التطبيقات أو الشركات الأخرى، وتعد "تيليجرام" خدمة التي أطلقت عام 2013، تطبيق مراسلة مجاني قائم على السحابة مع VoIP ومكالمات الفيديو، وتمتلك المنصة الروسية الأصل واحدًا من أكثر بروتوكولات التشفير من طرف إلى طرف أمانًا والتي تكافح حتى الدول من أجل كسرها.





















2. تطبيق سيجنال SIGNAL:

يعد "سيجنال" أيضًا تطبيقا مجانيا وسهل الاستخدام ومتاحا عبر جميع أنظمة التشغيل الرئيسية، وهو يقدم خدمة مفتوحة المصدر، يمكن من خلالها لمطوري الأمان اختباره بحثًا عن ثغرات أمنية وإيجاد أبواب خلفية محتملة، قد لا يتمتع بنفس السرعة والتطور مثل واتساب، ولكنه يعوض ذلك بميزات الأمان التي يوفرها، وهو من أكثر تطبيقات المراسلة أمانًا، لذا نصح إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، متابعيه على موقع "تويتر" باستخدام هذا التطبيق كبديل لواتساب، مما أدى إلى اشتراك مئات الملايين بالخدمة، وزيادة قاعدة مستخدمي سيجنال خلال أسبوعين فقط.













3. تطبيق فايبر VIBER:

فايبر VIBER هو تطبيق مراسلة آخر موجود يستخدم في مجال المراسلة منذ سنوات، ويتم تشغيله من قبل شركة يابانية تدعى Rakuten، ويوفر فايبر تشفيرًا شاملًا ولا يشارك أيضًا بيانات مستخدميه مع تطبيقات أو أنشطة تجارية أخرى، بينما قد يستغرق الأمر بعضا من الوقت للتعود على استخدام فايبر، ولكن في هذه الأثناء ومستقبلا لن يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية على الإطلاق.

















4. تطبيق وير WIRE:

تعتبر "وير" منصة تراسل تستخدم ميزة التشفير من طرف إلى طرف، فجميع الاتصالات التي تتم عبر الخدمة آمنة، بما في ذلك الرسائل والمكالمات الجماعية والملفات التي تتم مشاركتها على الدردشات، وتقوم الشركة المالكة للخدمة بتخزين مفاتيح فك التشفير على أجهزة المستخدمين فقط وليس على خوادمها حفاظا على خصوصيتهم.

















5. تطبيق KIK:

هو تطبيق آخر يمكنك استخدامه كبديل آمن لتطبيق واتساب، فبدلًا من رقم الهاتف، يمكنك إنشاء حسابك على Kik باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني، ويمكنك العثور والتراسل مع أشخاص آخرين بواسطة عنوان بريدهم الإلكتروني أو اسم المستخدم الخاص بهم، ويحتوي التطبيق على ميزة أنه كلما قمت بتبديل هاتفك فإنك تفقد كل محادثاتك، وهي ميزة جيدة وسيئة في نفس الوقت.







