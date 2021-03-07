جديد واتسآب.. خاصية لـ تدمير الرسائل ذاتيا بعد 24 ساعة فقط

تبذل شركة واتساب WhatsApp ، جهدا كبيرا لتحسين وتطوير الميزات التي تقدمها لمستخدمي منصة المراسلة الخاصة بها، حيث كشفت مؤخرا، عن إضافة دعما لإجراء مكالمات الفيديو والصوت عبر إصدارها الخاص بسطح المكتب.





واتساب "، أن الخدمة المملوكة لشركة "فيسبوك"، تختبر في الوقت الراهن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بجعل رسائلهم تدمر ذاتيا، ولكن هذه المرة يتم حذفها بعد 24 ساعة من إرسالها. وأفاد تقرير صادر عن موقع "WaBetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق ""، أن الخدمة المملوكة لشركة "فيسبوك"، تختبر في الوقت الراهن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بجعل رسائلهم تدمر ذاتيا، ولكن هذه المرة يتم حذفها بعد 24 ساعة من إرسالها.









وذكر موقع "gizchina"،: يأتي اختبار خاصية رسائل التدمير الذاتي الجديدة والمحددة بمدة زمنية، بعد أن أشارت بعض التقارير التقنية إلى أن "واتساب"، يختبر ميزة الصور المختفية على النظام الأساسي للتطبيق، على غرار أحد المزايا الشائعة لمنصة "سناب شات".





وبمجرد تفعيل الميزة الجديدة، سوف تختفي جميع الرسائل التي يرسلها المستخدم تلفائيا بعد 24 ساعة فقط، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي لإطلاق الميزة،

ووفقا للتقرير ستكون الخاصية المرتقبة مشابهة لميزة الحذف التلقائي المتاحة حاليا بـ"واتساب" والتي تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل تدمر ذاتيا بعد 7 أيام.





وقال موقع "WABetaInfo"، إن شركة "فيسبوك" تعمل على تطوير وظيفة أخرى لحذف الرسائل، ولكن هذه المرة سوف تتاح في التحديثات القادمة لإصدارات تطبيق ماسنجر messenger، على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، والتي يمكن استخدامها لإرسال صور مختفية.





وتعمل قواعد ميزة الرسائل المختفية القادمة لتطبيق "ماسنجر"، على غرار نظيرتها بتطبيق "واتساب"، حيث لا يمكن تصدير هذه الصور أو نسخها من الدردشة، ولا توجد وظيفة لاكتشاف محاولات التقاط لقطات شاشة.



