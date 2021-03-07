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منوعات

برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب

الأحد 07/مارس/2021 - 08:26 ص
حظرته على واتساب..
حظرته على واتساب.. امرأة تلقى حتفها طعنا على يد والد أطفالها
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هدير علاء
لقيت سيدة برازيلية، 32 عاما، حتفها طعنًا على يد زوجها السابق ووالد أطفالها الأربعة، خلال نوبة غضب عارم انتابته بعد أن حظرته على تطبيق التراسل الفوري "واتساب".

ووفقًا لما نقلته صحيفة "The Sun" البريطانية عن تقارير وسائل إعلام برازيلية، فإن "إدجاردين دوس سانتوس"، 34 عامًا، قتل "ألزينتاي ميندونكا" خارج مقر عملها في ولاية "بياوي" بالبرازيل.


ورصدت تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع الحادث لحظة وصول الضحية إلى مكان عملها بعد أن ظل "دوس سانتوس" ينتظرها لمدة 40 دقيقة، وفور وصولها ركض نحوها وشرع في الاعتداء عليها وحاولت الإفلات من قبضته لكنه أطاح بها أرضًا وجرها عبر الشارع واعتدى عليها بوحشية بسكين.

وأفادت تقارير إخبارية بأن "دوس سانتوس" ارتكب جريمته الوحشية انتقامًا من الضحية على خلفية قيامها بحظره على تطبيق "واتساب"، وأصابها بطعنات متعددة وسار مبتعدًا عنها لكنه سرعان ما عاد إليها وواصل الاعتداء عليها مجددًا ثم تركها ملقاة بالشارع حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ وأُلقي القبض عليه في منزله بعد حوالي نصف ساعة من ارتكابه الجريمة بينما كان يستعد للفرار.


وصرح مسئول بالشرطة المحلية لوسائل إعلام بأن الضحية كانت قد انفصلت عن الجاني منذ وقت طويل لكنه لم يتقبل ذلك، وازداد غضبه تجاهها إثر قيامها بحظره على  واتساب، وهو حاليًا قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.

وجاء في تقرير الصحيفة البريطانية أن أحد المارة شهد جريمة القتل وقدم أدلة للشرطة، كما كشفت التسجيلات المصورة في موقع الحادث أن العديد من السيارات والمشاة مروا أثناء الاعتداء غير الإنساني على الضحية دون أن يتدخل أي منهم لمساعدتهم.
برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب
برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب
برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب
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