مسنة تطعن زوجها الرابع بسكين مطبخ حتى الموت.. والسبب شاحن آيباد

قتلت مسنة بريطانية في الـ65 من عمرها زوجها الرابع طعنًا حتى الموت بـ سكين مطبخ في منزل الزوجية، وذلك خلال مشادة نشبت بينهما بسبب شاحن جهاز "آيباد".





ووفقًا لما أوردته تقارير وسائل إعلام بريطانية، فإن الزوجة "بينيلوبي جاكسون" تواجه اتهامًا بقتل "ديفيد جاكسون"، البالغ من العمر 78 عامًا، في محل إقامتهما بمقاطعة "سومرسيت" الواقعة جنوب غرب إنجلترا، وذلك مساء يوم السبت الماضي.









وأفاد زوج ابنة "بينيلوبي جاكسون"، ويُدعى "جيريمي مولينز"، بأنها وزوجها كانا متواجدين بمطبخ منزلهما عندما نشب الخلاف بينهما، مؤكدًا أنه كان خلافًا تافهًا في الأساس حول شاحن جهاز " آيباد "، حيث أراد كل منهما شحن جهازه الإلكتروني ولم يكن متوفرًا لديهما سوى شاحن واحد فحسب آنذاك.





ومن ثم بدأ الزوجان يتجادلان حول من يمكنه استخدامها أولًا، قبل أن تتصاعد حدة المشاجرة على نحو غير متوقع، لتنتهي بمصرع الزوج "ديفيد جاكسون" متأثرًا بإصابات لحقت به على يد شريكة حياته؛ وأكدت فحوصات ما بعد الوفاة أنه أصيب بعدة طعنات، وقد أُعلنت وفاته في موقع الحادث.





وأكد مقربون من الزوجين أنه قد سبق لـ"بينيلوبي جاكسون" الزواج ثلاث مرات من قبل، كما أفاد أقارب العائلة بأنها والضحية متزوجان منذ 25 عامًا ولديهما ابنة، فضلًا عن أبناء آخرين من علاقات سابقة.









وتعليقًا على هذه الواقعة الأليمة، أكد جيران الزوجين أنهما كانا دائمًا ودودين ولم يعتادا إصدار ضجيج أو التشاجر بصوت عالٍ مسموع، ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أحد الجيران، والذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن أول ما سمعه مساء يوم السبت كان صوت سيارات الشرطة والإسعاف، وأضاف آخر أنهما بدا زوجين عاديين ودودين، ولم تكن هناك دلائل تشير إلى وجود خلافات كبيرة بينهما.



