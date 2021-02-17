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منوعات

تتوجه للشرطة بدلًا من قاعة الفرح.. عروس تقدم بلاغا في عريسها يوم الزفاف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:35 م
صدى البلد
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نهى حمدي
اتجهت عروس إلى مركز الشرطة بدلًا من مكان إقامة حفل زفافها، وذلك للشكوى ضد عريسها والمطالبة باتخاذ إجراءات ضده لاختفائه يوم الزفاف.

كانت عائلة العروس على استعداد للتوجه إلى معبد "لورد مورغان" في مدينة  ثيروبورور بالهند  لحضور حفل الزفاف. وفي هذه الأثناء عندما حاولوا الوصول إلى العريس، تم إغلاق هاتفه.

العريس والذي يدعى"ديليبابو" والملقب بـ " أناندان" ، 32 عامًا ، والفتاة البالغة من العمر 25 عامًا، مخطوبان منذ شهرين، وكان من المقرر أن يتم حفل الاستقبال ، الذي نظمته عائلة العروس للاحتفال بزفافهم.

كان والدا أناندان قد تقدما بشكوى بشأن رجل مفقود في مركز شرطة ثيرومانغالام. ألغت عائلة العروس حفل الزفاف، وتقدمت بشكوى غش ضد عائلة الرجل في شرطة  أمام الحضور من المعازيم.

عثرت الشرطة على أناندان في تشينغالبت وأحضرته إلى المحطة للمناقشة، ووعدت عائلته بدفع جزء من نفقات الزفاف لعائلة العروس.
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