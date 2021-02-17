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منوعات

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:44 ص
صدى البلد
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نهى حمدي

بدون قلب أو مشاعر نفذ زوج جريمة بشعة في حق زوجته، حيث قام بدفع زوجته الحامل  من أعلى نقطة في جبل  في محاولة للاستفادة من التأمين.

اعتقل "هاكان أيسال" 40 عاما، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد مقتل زوجته وطفله الذي لم يولد بعد في حادثة مروعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يُزعم أن "أيسال" دفع "سمرا أيسال" 32 عامًا ، من أعلى جبل على ارتفاع 1000 قدم أثناء إجازتها في تركيا، وفقًا للادعاءات.

جادل المدعون بأن الزوج قتل زوجته للاستفادة من التأمين على حياتها، فقد قُتلت "سمرا "وطفلها الذي لم يولد بعد على الفور بعد أن سقطوا، فهي ​​كانت حاملًا في شهرها السابع في ذلك الوقت.

في صور تقشعر لها الأبدان للزوجين، يظهر "أيسال" وهو يلتقط صورة سيلفي مع سمرا قبل لحظات من وفاتها.

يقول المدعون إنها سقطت حتى وفاتها لأن زوجها دفعها ، ولم يكن ذلك "حادثًا"، وكان أيسال قد حصل على تأمين على حياتها قبل وفاتها بوقت قصير.

في لائحة الاتهام المعدة لجريمة ضد الزوج ، تنص على أنه خطط لقتل زوجته من خلال الحصول أولًا على تأمين ضد الحوادث الشخصية نيابة عنها بضمان 400000 ليرة تركية وكان المستفيد الوحيد هو نفسه.

ادعى ممثلو الادعاء أن السبب الوحيد وراء جلوسهم على قمة الجرف لمدة ثلاث ساعات، حتى يتمكن من التأكد من عدم وجود أي شخص في الجوار ، وبمجرد أن أدرك أنهم وحدهم ، قتلها عمدًا بدفعها من الجرف.

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