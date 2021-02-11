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مرأة

اكتشفيها فورًا... ثلاث علاجات منزلية فعالة لعلاج الإمساك عند الحامل

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:07 ص
علاج امساك الحامل
علاج امساك الحامل
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أسماء عبد الحفيظ

تشير الأبحاث إلى أن حوالي 11 - 38% من النساء يعانين من الإمساك ومشاكل أخرى في الأمعاء في مرحلة ما بعد الحمل، يصبح الإمساك أكثر من مجرد إزعاج عندما تكونين حاملًا. يمكن أن يكون الشعور بالثقل والانتفاخ مقترنًا بنمو البطن مؤلمًا.

كشف موقع هيلثي عن ثلاث  علاجات منزلية فعالة لعلاج الإمساك عند الحامل

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة لتخفيف الإمساك أثناء الحمل.

1. الليمون

يدعم الليمون عملية الهضم. يمكن أن يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون في إحداث تقلصات في الأمعاء ويسهل مرور البراز، نظرًا لأن المشروبات الساخنة يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك أيضًا ، فإن إضافة الليمون إلى الماء الساخن يكون أكثر فعالية.

كيف تشمل:

ستحتاجين إلى نصف ليمونة وكوب من الماء الدافئ والعسل إذا لزم الأمر.
اعصري عصير نصف ليمونة طازجًا في كوب من الماء الدافئ وأضيفي إليه العسل لتحسين المذاق. يمكنك تناوله مرتين في اليوم.

2. الماء

عند الإصابة بالجفاف ، يستخرج جسمك الماء من الأمعاء ، مما يسبب الإمساك. شرب كمية كافية من الماء سيلين البراز ، ويسهل حركة الأمعاء  .

كيف تشمل:

يمكنك تناول ما يقرب من ثمانية إلى عشرة (8 برتقالة ) أكواب من الماء خلال اليوم للحصول على الكمية المطلوبة من السوائل.

3. ثمار الحمضيات (البرتقال)

البرتقال غني بفيتامين C الضروري للصحة العامة. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، والتي يؤدي نقصها إلى الإمساك  .

كيف تشمل:

تناول حبة أو اثنتين من البرتقال (أو أي فاكهة حمضية أخرى) كل يوم.

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