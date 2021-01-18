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منوعات

الطفل المعجزة.. نظام غذائي السبب في حمل سيدة بعد تأكيد الأطباء أنها لن تنجب

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قد تحدث المعجزة في الوقت الذي تظن فيه أن الأمر انتهى، فالمعجزة تحدث في الوقت المستحيل في الدقائق الأخيرة، كما حدث مع رجل 
وزوجته التي أصيبت الزوجة بسرطان الثدي وأخبرته بأنها لن تنجب مرة اخرى. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"  البريطانية، فإن تايلا اللبالغة من العمر 31 عاما اصيبت منذ عامين بسرطان الثدي و قامت بإستئصال ثدييها بسبب تفشي السرطان بهما. 

أكد الاطباء لكل من تايلا و زوجها أنه بنسبة كبيرة لن يتمكنا من الإنجاب مرة آخرى بعد ابنتهما الكبرى، لأن السرطان المتفشي داخل خلايا جسم تايلا من نوع شرس تخطى مرحلة الانتشار في ثدييها وبدأ في التفشي في المبايض ما دفع الاطباء لنصحها باستئصالها. 

روت السيدة تايلا، بأنها اتبعت نظام غذائي نباتي تمكنت من خلاله الحفاظ على صحتها، وفوجئت بأنها حامل فيما بعد، فنصحها الاطباء بالاجهاض حتى لا يشكل ذلك الجنين خطورة على صحتها شخصيا. 

جدير بالذكر أنها وضعت طفلها بعد تسعة أشهر ولقبه الأطباء بـ"الطفل المعجزة" بعد ان ولد في الميعاد المحدد ولم يكن به أي تشوهات كما توقع عدد كبير من الأطباء . 

الطفل المعجزة.. نظام غذائي السبب في حمل سيدة بعد تأكيد الأطباء أنها لن تنجب
الطفل المعجزة.. نظام غذائي السبب في حمل سيدة بعد تأكيد الأطباء أنها لن تنجب
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