ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بمية راجل بشنبات..تفاصيل مثيرة من الفتاة التي أنقذت جارتها الحامل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:35 م
ندى حسين، الفتاة
ندى حسين، الفتاة الشجاعة التي انقذت جارتها
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت ندى حسين، الفتاة الشجاعة التي أنقذت جارتها،  إنها تبلغ من العمر 40 عاما، وكان الموقف الذي أظهرت فيه شجاعتها كان عندما استنجد أحد أعضاء جروب "ملاكي الهضبة" وهي منطقة حدائق الأهرام وكانت زوجته تلد وهو مسافر في شرم الشيخ ولم يرض أحد أن يساعدها من الجيران لأنهم كانوا مشتابهين انها مصابة بكورونا.


وتابعت ندى حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنها تحركت بمجرد أن رأت هذا المنشور وتوجهت إلى العمارة التي تمكث بها السيدة ولكن الأسوأ كان أنه لم يرض أحد من السكان أن يفتح لها "البوابة الخاصة بالعمارة"، مردفة أن إصابة "ريم السيدة الحامل" بكورونا كانت شائعة ليس الا وكان كلام غير موثوق من صحته.


وذكرت أنها استنجدت بجيرانها في نفس الدور حتى تستطيع فتح باب الشقة لانقاذ "مدام ريم"، معقبة: "كانوا بيفتحوا يشتموني"، مردفة: "انا اضطريت ان ازق احد الجيران في بيته وادخل من عندها من الشقة من البلكونة لشقة "مدام ريم"، مستنكرة: "انا لو اي حد مكاني كان هيعمل كده من الشهامة والجدعنة"، مشيرة الي ان بعد كل ما فعلته "كانوا عايزين يحبسوني، عشان انقذتها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الخير باقي فينا.. تفاصيل حالة ولادة مثيرة في حدائق الأهرام

قفزت من بلكونة شقة مجاورة عشان ألحقها.. فتاة تنقذ سيدة حامل مغمى عليها| تفاصيل

أنقذت حاملا مغشيا عليها.. وفاء عامر عن بطولة الفتاة ندى: بكيت وأنا بسمع القصة

زوجها يستنجد.. فتاة تكشف تفاصيل إنقاذها لسيدة حامل أدعى جيرانها إصابتها بكورونا |شاهد

على غرار فيلم الشقة من حق الزوجة.. صاحبة أغرب قضية تمكين تروي التفاصيل

ترشيحاتنا

ليست فعالة الآن.. مستشار أوبئة يكشف مفاجأة عن لقاحات كورونا

تسجيل صوتي خطير لوزير خارجية إيران يكشف مفاجأة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

التعليم: عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي تعدى الـ 10 ملايين

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة

شوبير يعلن ملامح تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي ويوجه نصيحة لموسيماني

شوبير عن قرار عزل كهربا والشحات: "الفيفا مش زي الدوري المصري"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني

على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

نشرة المرأة والصحة.. المتعافون يحتاجون لجرعة من لقاح كورونا.. خطأ شائع يزيد نمو السرطان.. و10 أطعمة تحاربه.. أهمية العاطفة فى حياة طفلك