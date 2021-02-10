بمية راجل بشنبات..تفاصيل مثيرة من الفتاة التي أنقذت جارتها الحامل

قالت ندى حسين، الفتاة الشجاعة التي أنقذت جارتها، إنها تبلغ من العمر 40 عاما، وكان الموقف الذي أظهرت فيه شجاعتها كان عندما استنجد أحد أعضاء جروب "ملاكي الهضبة" وهي منطقة حدائق الأهرام وكانت زوجته تلد وهو مسافر في شرم الشيخ ولم يرض أحد أن يساعدها من الجيران لأنهم كانوا مشتابهين انها مصابة بكورونا.









وتابعت ندى حسين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنها تحركت بمجرد أن رأت هذا المنشور وتوجهت إلى العمارة التي تمكث بها السيدة ولكن الأسوأ كان أنه لم يرض أحد من السكان أن يفتح لها "البوابة الخاصة بالعمارة"، مردفة أن إصابة "ريم السيدة الحامل" بكورونا كانت شائعة ليس الا وكان كلام غير موثوق من صحته.









وذكرت أنها استنجدت بجيرانها في نفس الدور حتى تستطيع فتح باب الشقة لانقاذ "مدام ريم"، معقبة: "كانوا بيفتحوا يشتموني"، مردفة: "انا اضطريت ان ازق احد الجيران في بيته وادخل من عندها من الشقة من البلكونة لشقة "مدام ريم"، مستنكرة: "انا لو اي حد مكاني كان هيعمل كده من الشهامة والجدعنة"، مشيرة الي ان بعد كل ما فعلته "كانوا عايزين يحبسوني، عشان انقذتها".