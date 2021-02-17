في وضح النهار.. سرقة سيارة جيب لكزس من داخل معرض في الرياض | فيديو

انتشر مقطع فيديو غريب على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة سرقة سيارة "جيب لكزس" في وضح النهار من داخل معرض سيارات كبير في الرياض.

ويظهر في المقطع رجل يرتدي سترة برتقالية يدخل إلى أحد معارض السيارات في الرياض بكل هدوء ويتجه نحو صف سيارات الجيب لكزس البيضاء.





وبعدها بلحظات تشتعل الأضواء الأمامية للسيارة وتنطلق على سرعة عالية إلى خارج المعرض نحو الطريق الرئيسي، ولم يتمكن أحد من معرفة وجهتها.





وقد التقطت كاميرات المراقبة ، مقطع الفيديو للسرقة العلنية للسيارة من داخل المعرض الموجود في حي القادسية بالرياض.





وأثار المقطع ، ضجة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب المستخدمون عن دهشتهم من جرأة اللص.





وفي السياق نفسه أعلن صاحب معرض السيارات عن مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يدله على مكانها.