بعد طرح نسخة الطيران الفارهة.. لكزس تستعد لتقديم إصدار رياضي من سيارتها LEXUS IS | صور

نشرت شركة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية وأحد اذرع شركة تويوتا صورة تشويقية لسيارتها الجديدة القادمة، من طراز اف سبورت لواحدة من طرازات لكزس IS المعروضة حاليًا .





ومن المفترض ان يكون محرك الطراز الجديد من لكزس V8 أيضًا، في حين أن تصميم الشعار ليس تصميم حرف F الذي نراه في طرازات لكزس عالية الأداء، ما يعني أنها قد يتم إصدارها كطراز اف سبورت جديد خصوصا أن السيارة في الصورة تحمل نفس غطاء المُحرك المستخدم على محرك V8 سعة 5000 سي سي RC F وGS F.





لكزس LC 500 هو الطراز الوحيد حاليًا الذي يمتلك محرك V8 ولا يوجد لديه فئة اف سبورت، لكن يبدو أن تقديم مثل هذا الطراز سيكون متأخرًا جدًا في دورة حياة الكوبيه الخاصة بلكزس، لذلك من المتوقع أن تكون نسخة V8 من LS . اما الخيار الأكثر وضوحًا من لكزس IS 500 سيكون إصدار V8 من IS وهو قيد التطوير الان بالفعل.





و طرحت لكزس مؤخرا إصدار خاص أنيق باسم Aviation من السيارة لكزس lexus lc 500 لفئات LC 500 و LC 500h ولمسات جمالية حصرية تجعل السيارة أكثر أناقة (نسخة الطيران الفارهة).





لكزس lexus lc 500 الإصدار الجديد تأتي بنفس المحرك 5000 سي سي 8 سلندر بقوة 471 حصان ومحرك آخر هايبرد 3500 سي سي 6 سلندر بقوة إجمالية 354 حصان، وتنوي لكزس lexus صنع 70 نسخة فقط من هذا الإصدار الخاص وسيتم طرحها في اليابان حصريا.