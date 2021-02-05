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سيارات

لكزس تدخل سباق المنافسة وتدشن 3 موديلات جديدة.. تعرف عليها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:00 م
لكزس
لكزس
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أماني نوار
أذاعت بعض التقارير مؤخرات، توسع "لكزس" في موديلاتها، حيث ستدشن شركة السيارات العالمية، 3 موديلات F الرياضية، وذلك قبل نوفمبر 2021، وستكون أول سيارة هي ISF، وستأتي بنفس محرك V8 سعة 5.0 لتر.

أما السيارات الأخرى وهي LCF ، LS كلاهما بمحرك جديد V8 تيربو، سعة 4.0 لتر وقوة تصل إلى 660 حصان، وعزم 650 نيوتن متر، مع العلم أن هناك عدة تقارير أشارت إلى تطوير تويوتا ولكزس لمحركات 8 سنلدر الجديد، الأمر أصبح ليس مستبعدا الآن.

وحتى الآن لم تعلن لكزس عن أي معلومات حول هذه الفئات، ولكنها قامت برسم صور تخيلية لسيارات F  الثلاثة المحتمل تصميمها أكثر جراءة.

وعلى الجانب الآخر تقوم شركة لكزس الآن عملاق صناعة السيارات اليابانية باختبار سيارتها موديل  lexus nx  والتي تعتبر ثاني أكثر موديل مبيعًا بعد موديل لكزس lexus rx الخاص بعلامة لكزس.

وتستمد السيارة قوتها بمحرك 4 سلندر هايبرد سعة 2500 سي سي، وستتاح بمحرك V6 سعة 3500 سي سي للفئات الأعلى منها بالإضافة إلى شكل السيارة الاحترافي.
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