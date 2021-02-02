أبرز مواصفات لكزس إل إكس 2021 في السعودية..صور



طرحت مؤخرا شكرة لكزس عملاق صناعة السيارات اليابانية واحد أذرع شركة تويوتا , السيارة لكزس lexus lx 2021 و التي تنتمي لفئة السيارات SUV كبيرة الحجم ، وهي إحدى أكثر سيارات لكزس مبيعًا حول العالم و في هذا السياق نعرض عليكم اسهارها و مواصفاتها .









مواصفات لكزس lexus lx 2021

تستمد لكزس lexus lx 2021 قوتها من محرك V8 سعة 5700 سي سي بقوة 362 حصان وعزم 530 نيوتن.متر بتقنية توقيت الصمام المتغير مع التحكم الذكي المزدوج لتحسين معدل كفاءة استهلاك الوقود، مع خزان وقود مزدوج سعة 138 لتر .





تصميم لكزس lexus lx 2021



داخلية لكزس lexus lx 2021

السيارة لكزس lexus lx 2021 بها شاشة نظام معلوماتي ترفيهي 12.3 بوصه ،وشاشات 11.6 انش للمقاعد الخلفية، نظام الصوت مارك ليفينسون راديو AM و FM ومشغل DVD و MP3/WMA مع مدخل USB، نظام تشغيل المحرك عن بعد , و حصلت لكزس lexus lx 2021 على تقييمات ممتازة لمقاعدها الفاخرة و تسع خمسة أو سبعة أفراد و بها سماعات لاسلكية، كما تأتي لكزس LX بصندوق تبريد للحفاظ على برودة المشروبات .







الأمان في لكزس lexus lx 2021

السيارة لكزس lexus lx 2021 بها مثبت سرعة نشط مع كشف النقطة العمياء ومنع التصادم الأمامي و كشف المشاة وتنبيه مغادرة المسار و حساسات أمامية وخلفية و4 كاميرات و ايرباج اماي و جانبي و ستائر و نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي لعدم تشتيت انتباه السائق.







تقنيات لكزس lexus lx 2021



السيارة لكزس lexus lx 2021 معززة بنظام شحن لاسلكي للجوال , ووحدة تحكم منصف للكرسي الخلفي مع التحكم بالتكييف ومكيف هواء اوتوماتيك متعدد المناطق بتحكم منفصل و مفتاح كارت و كراسي سخانات و مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيا و نظام تشغيل المحرك عن بعد .



سعر لكزس lexus lx 2021

التصميم الخارجيتتمتع لكزس lexus lx 2021 بتصميم خارجي راقي يخفي شخصيتها الوعرة القوية، ويعتبر الكثيرون LX النسخة الأكثر فخامة لتويوتا لاندكروزر، فنرى في المقدمة شبكة التهوية المغزلية الأيقونية للكزس ومصابيح LED مع خاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam، و غطاء محرك بخطوط ديناميكية يبرز الجانب القوي للسيارة، و بها جنوط كبيرة قياس 21 بوصه .يبدأ سعر لكزس lexus lx 2021 من 485,990 ريال سعودي اي حوالي 2 مليون و 42.000 جنيه مصري حتى 511,865 ريال سعودي اي حوالي 2 مليون و 150.000 جنيه مصري لأعلى فئة.