ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:01 م
لكزس lexus lfa
لكزس lexus lfa
Advertisements
اشرف عطية
اشتهرت سيارات لكزس باعتمادها على مظهرها الفخم وهي شركة يابانية، وتعتبر إحدى أذرع شركة تويوتا، والجناح المسؤول عن صناعة السيارات القوية والفاخرة، وأصدرت شركة لكزس السيارة لكزس lexus lfa، وهي واحدة من أهم وأفضل سيارات الأداء اليابانية.

انتشرت صورة مؤخرا لواحدة من إصدارات لكزس lexus lfa الفاخرة و هي السيارة لكزس lexus lfa النادرة معروضة للبيع , وهذه السيارة المعروضة هي النسخة رقم 95 ضمن 500 سيارة فقط لكزس lexus lfa في العالم وتم إنتاجها فقط، بلون بني جوهري وداخلية جلدية برتقالية تشع بالحيوية المطلقة .

السيارة لكزس lexus lfa تنتمي لفئة السيارات الخارقة السوبر كار وتعتمد على محرك V10 سعة 4800 سي سي بقوة 560 حصان، وتصل سرعتها القصوى حتي 325 كيلو متر في الساعة، مع نسخة مبكرة العدادات الديجيتال، والتي كانت تسبق عصرها حين انتاجها .

صاحب لكزس lexus lfa النادرة رقم 95 بنية اللون تركها في جراجة الخاص اغلب الوقت لأن السيارة لم تقطع سوي 1,728 كيلومتر فقط مما يعني انها لا تزال جديدة بحاله المصنع وتعتبر لم تستخدم من قبل .

سعر لكزس lexus lfa الأصلي بدأ من 400,000 دولار أي حوالي 6 مليون و 300.000 جنيه مصري، ولكن مثل كل السيارات النادرة والأيقونية، قفز سعرها بمرور الأعوام لتُعرض للبيع حاليًا كسيارة نادرة ضمن 500 سيارة فقط في العالم من شركة HYPER VOITURES في الإمارات بسعر 680,000 دولار امريكي أي ما يعادل 10 مليون و700.000 جنيه مصري.
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواصفات لكزس lexus rx 350 الجديدة في مصر .. صور

لكزس تطرح فئة جديدة هايبرد من lexus ux 250h.. صور

لكزس تطرح سيارتها lexus is 2021 في السعودية

لكزس تكشف عن سيارة كهربائية جديدة للمستقبل

شاهد .. الإصدار الأمريكي من لكزس lexus is 300 2021 .. صور

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

ترشيحاتنا

الكبسولة تمنع أبوتريكة من زيارة بعثة الأهلي في مونديال الأندية.. تفاصيل

سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر ومصرع سائقها ..صور

بسبب كورونا.. توجيه مهم من السديس لـ القائمين على شؤون المسجدين الحرام والنبوي

الإمارات تصدر تعميما بشأن فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط

شوبير: انتهى عصر الأزمات فى الزمالك

مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية للفنانين.. وهذا سبب أزمة كريم محمود عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة

ماذا يحدث في ميانمار؟ القصة الكاملة لاستيلاء الجيش على السلطة "صور"