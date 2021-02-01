بـ 10.7 مليون جنيه .. سيارة لكزس نادرة للبيع في الإمارات "صور"



اشتهرت سيارات لكزس باعتمادها على مظهرها الفخم وهي شركة يابانية ، وتعتبر إحدى أذرع شركة تويوتا، والجناح المسؤول عن صناعة السيارات القوية والفاخرة، وأصدرت شركة لكزس السيارة لكزس lexus lfa، وهي واحدة من أهم وأفضل سيارات الأداء اليابانية.





انتشرت صورة مؤخرا لواحدة من إصدارات لكزس lexus lfa الفاخرة و هي السيارة لكزس lexus lfa النادرة معروضة للبيع , وهذه السيارة المعروضة هي النسخة رقم 95 ضمن 500 سيارة فقط لكزس lexus lfa في العالم وتم إنتاجها فقط، بلون بني جوهري وداخلية جلدية برتقالية تشع بالحيوية المطلقة .





السيارة لكزس lexus lfa تنتمي لفئة السيارات الخارقة السوبر كار وتعتمد على محرك V10 سعة 4800 سي سي بقوة 560 حصان، وتصل سرعتها القصوى حتي 325 كيلو متر في الساعة، مع نسخة مبكرة العدادات الديجيتال، والتي كانت تسبق عصرها حين انتاجها .





صاحب لكزس lexus lfa النادرة رقم 95 بنية اللون تركها في جراجة الخاص اغلب الوقت لأن السيارة لم تقطع سوي 1,728 كيلومتر فقط مما يعني انها لا تزال جديدة بحاله المصنع وتعتبر لم تستخدم من قبل .





سعر لكزس lexus lfa الأصلي بدأ من 400,000 دولار أي حوالي 6 مليون و 300.000 جنيه مصري، ولكن مثل كل السيارات النادرة والأيقونية، قفز سعرها بمرور الأعوام لتُعرض للبيع حاليًا كسيارة نادرة ضمن 500 سيارة فقط في العالم من شركة HYPER VOITURES في الإمارات بسعر 680,000 دولار امريكي أي ما يعادل 10 مليون و700.000 جنيه مصري.