شاهد .. فخامة سيارة لكزس L 500 بـ 6 ملايين جنيه

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وتستمد السيارة قوتها بواسطة ناقل الحركة ذو 10 سرعات اوتوماتيكي و تسارع السيارة من 0 الى 100 كم خلال 5.4 ثانية والسرعة القصوى فتبلغ 220 كم / ساعة ، وبالنسبة عن استهلاك الوقود فهو سئ جدا حيث تستهلك في المتوسط 8.4 لتر لكل 100 كم .







