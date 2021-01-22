شاهد .. فخامة سيارة لكزس L 500 بـ 6 ملايين جنيه

تعد سيارة لكزس LS 500 هو مثال للفخامة المطلقة والرفاهية اللامتناهية، وتعتبر من أكثر السيارات الفارهة المنافسة للسيارات الألمانية، وتنافس اودي A8 ومرسيدس S CLASS وبي ام دبليو الفئة الثامنة ، ويبلغ سعر السيارة في السوق المصرية 6 ملايين جنيه.
ونأتي للتصميم الداخلي للسيارة فهي تتمتع بتصميم أنيق وطابع الفخامة المطلقة المقدمة من اليابان، وجاءت السيارة ببصمة جديدة من لكزس بحرف L، حيث الشبك الأمامي الضخم الجديد ببصمة L وبشكل حرف L .
أما من الخلف تتميز لكزس الجديدة بتصميم مميز وجذاب وأنيق ، ويعبر عن السيارة مع وجود مصابيح LED ولمسات الكروم الفخمة التي تغطي الجزء الخلفي للسيارة، والعوادم المميزة من الكروم الفضي النقي.
من الداخل تتميز السيارة بالرفاهية والراحة المطلقة والتصميم ، حيث تتمع بمقصورة أكثر فخامة وأناقة ومنافسة للسيارات الألمانية الفارهة من حيث التصميم والتكنولوجيا المتطورة، حيث تأتي سيارة لكزس LS بشاشة ترفيه وسطية مميزة
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ونأتي للتصميم الداخلي للسيارة فهي تتمتع بتصميم أنيق وطابع الفخامة المطلقة المقدمة من اليابان، وجاءت السيارة ببصمة جديدة من لكزس بحرف L، حيث الشبك الأمامي الضخم الجديد ببصمة L وبشكل حرف L .
أما من الخلف تتميز لكزس الجديدة بتصميم مميز وجذاب وأنيق ، ويعبر عن السيارة مع وجود مصابيح LED ولمسات الكروم الفخمة التي تغطي الجزء الخلفي للسيارة، والعوادم المميزة من الكروم الفضي النقي.
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من الداخل تتميز السيارة بالرفاهية والراحة المطلقة والتصميم ، حيث تتمع بمقصورة أكثر فخامة وأناقة ومنافسة للسيارات الألمانية الفارهة من حيث التصميم والتكنولوجيا المتطورة، حيث تأتي سيارة لكزس LS بشاشة ترفيه وسطية مميزة
وتستمد السيارة قوتها بواسطة ناقل الحركة ذو 10 سرعات اوتوماتيكي و تسارع السيارة من 0 الى 100 كم خلال 5.4 ثانية والسرعة القصوى فتبلغ 220 كم / ساعة ، وبالنسبة عن استهلاك الوقود فهو سئ جدا حيث تستهلك في المتوسط 8.4 لتر لكل 100 كم .