لكزس تطرح سيارتها lexus is 2021 في السعودية

قامت شركةـ لكزس lexus عملاق صناعة السيارات اليابانية الفارهة وأحد أزرع شركة تويوتا، بطرح السيارة لكزس lexus is 2021 بتحديثات جديدة في السعودية مما جعلها تبدو أكثر فخامة عن الجيل السابق .





لكزس lexus is 2021 بها محرك 4 سلندر تيربو سعة 2000 سي سي بقوة 241 حصان و349 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات أو محرك 6 سلندر بقوة 306 حصان .





وتم تزويد السيارة لكزس lexus is 2021 بشبك أمامي رياضي ثلاثي الأبعاد جديد باللون الأسود الداكن، محاط بمصابيح أمامية جديدة ومصابيح نهارية ليد .





تأتي لكزس lexus is 2021 بسقف مائل يعطي السيدان الأنيقة مظهر رياضي مثل سيارات الكوبيه، وجنوط أكبر مقاس 19 بوصة بتصميم جديد، وأبواب معاد تصميمها، ومصدات خلفية أكثر أناقة، ومصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي رفيع.





داخلية لكزس lexus is 2021





وجاءت لكزس lexus is 2021 بمقصورة قيادة معدلة و فتحات تهوية دائرية جديدة، ونظام ترفيهي بشاشة تاتش 10.3 انش تدعم كلًا من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وأصبحت الشاشة أقرب للسائق، وتتميز بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ 17 مكبر صوت مما يجعلها صاله موسيقي متحركة .





لكزس lexus is 2021 بها العديد من سبل الراحه منها مقاعد كهربائية بتنجيد NuLuxe المريح و ستتوفر السيارة ستتوفر السيارة بثلاث فئات lexus is 300 و lexus is 350 و lexus is IS F Sport .





الامان في لكزس lexus is 2021





كما تشمل لكزس lexus is 2021 أنظمة السلامة Lexus Safety System + المحدثة، والتي تتميز بكاميرا محسنة ورادار بموجة مليمترية، ومساعد الحفاظ على المسار محسن من لكزس .