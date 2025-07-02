مش قادرة اتكلم.. يارا محمد تنعى أحمد عامر

نعت المطربة الشعبية يارا محمد، الفنان أحمد عامر الذي وافته المنية، معبرة عن حزنها داعية له بالرحمة .



وكتبت يارا محمد عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “مش قادرة اتكلم ولا عارفة اصدق انت لسه مكلمنى مطمن عليا قلبي وجعني عليك أوي ياعشرة عمري الله يرحمگ أخويا أحمد عامر في ذمة الله”.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن عن تعرضه لظروف صحية طارئ دون الكشف عن أي تفاصيل.

ماذا قال أحمد عامر في آخر منشور له على فيسبوك:

وفي آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.