نجله خلص عليه .. قرار من النيابة في مصرع شخص بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه على يد نجله بعدما سدد له طعنة نافذة بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بقتل والده بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب والده (أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان) منذ تاريخ 23 الجاري.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المذكور وتبين وجود )خلافات مالية بينه ووالده( لقيام والده ببيع منزل نظير مبلغ مالي وإيداعه المبلغ بأحد البنوك، فقام المُبلغ بإنشاء حساب عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى باسم والده دون علمه ، وقام بسحب المبلغ وإنفاقه ولدى مطالبة والده بإعادته أكثر من مرة ، قام باستئجار شقة بمدينة 15مايو وأوهم والده بأن المبلغ المالى بها وحال دخوله قام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "سلاح أبيض" وإحداث إصابته التى أودت بحياته.