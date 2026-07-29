في مشاجرة بالأسلحة النارية.. السجن 7 سنوات لعامل و3 لأخر أصابا ربة منزل بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات و 3 لأخر بعد إدانتهما بالشروع في قتل ربة منزل في مشاجرة بين عائلتين بقرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، و راجي محمود أحمد، و أمانة سر محمد عبد الحميد و أحمد عبد العال.

تعود تفاصيل القضية رقم 11053 لسنة 2025 جنايات ديروط، إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط بإطلاق أعيرة نارية بقرية الحوطا الشرقية ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص إصابة " مريم . ع . ش "52 عاما، ربة منزل وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمود . ع . م " 28 عاما، و " محمد . ش. س " 17 عاما، عاملين .



وأضافت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتي " دياب " و " عبد المجلي " على اثر خلافات سابقة بينهما وتطورت إلى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية صوب بعضهما بقصد إحداث الفوضى واستعراض القوة وفرض السيطرة من كل طرف على الأخر ما أسفر عن إصابة المجني عليها .