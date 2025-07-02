تبرئة «ديدي» من قضايا التحـ.ـرش والاغتصــ.ـاب وإدانته في قضيتي دعــــ.ـارة

أصدرت محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك حكمها النهائي في قضية المغني والمنتج الشهير شون “ديدي” كومبس.

بَرّأت هيئة المحلفين ديدي من التهم الجنائية الكبرى المرتبطة بالتحرش الجنسي، الاغتصاب، والابتزاز، فيما أدانته في قضيتين تتعلقان بنقل أشخاص بغرض الدعارة.



وبعد جلسات محاكمة امتدت لأسابيع وتخللتها شهادات صادمة وشكاوى متعددة، خلصت هيئة المحلفين إلى أن ديدي غير مذنب في التهم الفيدرالية الأخطر، ومن بينها التآمر ضمن منظمة إجرامية، الاتجار الجنسي بضحايا عبر خطوط الولايات.

وتعد هذه البراءة انتصاراً قانونياً مهماً للفنان، خاصة في ظل الضغط الإعلامي والاتهامات العلنية التي لاحقته منذ نوفمبر 2023.

رغم البراءة من التهم الثقيلة، فقد أدانت المحكمة ديدي في تُهمتين تتعلقان بنقل أفراد بين ولايات لأغراض غير قانونية مرتبطة بالدعارة.



وتتعلق إحدى التهم بالموديل والمغنية السابقة كاساندرا “كاسي” فنتورا، التي كانت من أوائل من تقدمن بشكاوى ضد ديدي، بينما تتعلق الأخرى بشاهدة محمية تُعرف باسم “جين”.

وبموجب القانون الفيدرالي، قد يواجه ديدي عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا (10 سنوات عن كل تهمة تمت إدانته فيها).



ومن المقرر أن تُعلن المحكمة عن موعد جلسة النطق بالحكم خلال الأسابيع القادمة.

ولم تُصدر هيئة الدفاع عن ديدي بعد أي تعليق رسمي عقب النطق بالحكم، في حين أعلنت محامية إحدى الضحايا أن الحكم “نقطة بداية، لا نهاية”.

ويطالب الدفاع حاليًا بإطلاق سراح ديدي قبل تاريخ النطق بالحكم، مقترحًا كفالة قدرها مليون دولار.

وقال المدعون الفيدراليون إن محامي ديدي يقللون من خطورة الإدانة، وإن هناك "خطرًا حقيقيًا" في إطلاق سراحه.. وقال القاضي إنه سيدرس القانون قبل اتخاذ قراره.