مش لاقية كلام أقوله.. رحمة محسن تنعي أحمد عامر

نعت المطربة الشعبية رحمة محسن، الفنان أحمد عامر، الذي وافته المنية مؤخرًا، معبرة عن حزنها داعية له بالرحمة .

وكتبت رحمة محسن عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون مش قادره أصدق لاحول ولاقوة إلا بالله مش لاقية كلام اقوله الطيبين بيمشوا يارب خدنا عندك وإحنا مستعدين وإرحمنا برحمتك ف الجنه ونعيمها ياحبيبي".

رحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر ، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن عن تعرضه لظروف صحية طارئ دون الكشف عن أي تفاصيل.

ماذا قال أحمد عامر في آخر منشور له على فيسبوك:

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك :“بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.