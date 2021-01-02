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سيارات

سائق فورمولا يختبر لكزس IS اف سبورت..فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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أماني نوار

في تجربة استثنائية قام سائق الفورمولا دريفت كين جوشي ، باخذ سيارة لكزس  IS اف سبورت في جولة لتجربتها ،وعلى الرغم ان السيارة ليست مخصصة للسباق ، ولكن هذا لا يعني انها ليست ممتعة .

وقام دريفت كين جوشي باختبار هذه السيارة في جراج آبل بولاية كاليفورنيا ، ولكن واجهته بعض المشاكل في البدايات ، والسبب هو الإطارات لأنها كانت بحاجة إلى النفخ الزائد ، وتمكن بعد ذلك  من تفحيط السيارة ، بعد رفع القوة المطبقة على العجلات .

ولكن لاحظ السائق ان السيارة تنحرف قليلا على الجانب ، كما انها لم تكن سهلة في التحكم بفضل قاعدة العجلات الطويلة ، ولكن لنسنا متأكدين إذا كانت لكزس وضعت ذلك في الأعتبار أم لا .

ولكن صانعة السيارات اليابانية كانت تنوي أن يستمتع الناس بقيادتها بكل تأكيد ،وفي ختام السباق ، قال السائق أنه استمتع كثير بقيادة السيارة ، وهذا دليل أن السيارة يمكنها تقديم تجربة قيادة مميزة .

وتعتبر لكزس من أفخم السيارات اليابانية التي لاقت شهرة كبيرة خاصة في دول الخليج ، وفي بداية التسعينات بدأت لكزس بالتوسع خارج الولايات المتحدة والتصدير إلى بريطانيا وسويسرا وكندا ،اما في عام 1991 اصبحت لكزس العلامة الفاخرة المستوردة الاكثر مبيعا في أمريكا .

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